İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Star TV Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 07.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:04
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 7 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete / Tkr

11:15 Kaçak Gelinler / Tkr

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü / Tkr

18:45 Star Haber

20:00 Kağıt Ev / 
 

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23

Star TV nasıl izlenir?

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 07.06.2021 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi

Popüler Haberler

Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sol Yanım dizisi Biricik karakteri kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe karakteri kimdir? Şehsuvar Aktaş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Rüyada boğulmak neye işaret eder?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
Memur maaş zammı neye göre yapılır? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Piknik mesire alanları açıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.