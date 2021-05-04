İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Star TV 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

4 Mayıs 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 18:01
Star TV 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 4 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

4 Mayıs 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
4 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?
Star TV 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs 2021 Salı maç programı
Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Show TV Çukur 127 bölüm tek parça izle!
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazananların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Kapıda ödeme olan alışveriş siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme seçeneği var mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melih Tapar'ı Ali Gözüşirin'in hayat hikayesi!
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Ramo dizisi Arap kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Doğu Can kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
iPhone garanti tarihi süresi hesaplama işlemi
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.