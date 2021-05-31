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Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Star TV Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 31-05-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:21
Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

00:15 Menajerimi Ara

03:00 Kaçak Gelinler

04:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23

Star TV nasıl izlenir?

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 31.05.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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