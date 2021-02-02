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Star TV 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Star TV Salı yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 2 Şubat 2021 tarihli haberimizde Star TV Salı yayın akışı ve TV rehberi konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:01
Star TV 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 05:45’de Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu  programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 2 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

05:45 Geniş Aile

07:00 Medcezir

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Akrep

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Seni Çok Bekledim

03:00 Menajerimi Ara

 

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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