Star TV 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 05:45’de Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 2 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

05:45 Geniş Aile

07:00 Medcezir

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Akrep

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Seni Çok Bekledim

03:00 Menajerimi Ara

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