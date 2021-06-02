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Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Star TV Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Star TV Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:18
Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:20 GÜZEL KÖYLÜ / TKR

18:30 STAR HABER

20:00 KABUKTAKİ HAYALET

22:15 KABUKTAKİ HAYALET

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Kabuktaki Hayalet filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 02.06.2021 09:18
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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