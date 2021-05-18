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Star TV 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mayıs 18 Salı tarihli haberimizde Star TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:00
Star TV 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 18 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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