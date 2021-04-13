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Star TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Star TV Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 13 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 06:04
Star TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07.00'da Medcezir ile başlıyor. Saat 12'de Tülin şahin'le Moda buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 13 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Medcezir
08:45 Seni Çok Bekledim
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Ah Nerede

15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 13.04.2021 06:04
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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