İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Star TV Salı yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Star TV Salı yayın akışı ve TV rehberi hakkında tüm yeni gelişmeleri 1 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 18:04
Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 Salı Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Başlat

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

00:45 Başlat

03:30 Kaçak Gelinler

05:30 Güzel Köylü

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde Salı günü öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeni Nesil Ajan 3 filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 01.06.2021 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Frederic Heidorn kimdir, kaç yaşında, nereli?
Frederic Heidorn kimdir, kaç yaşında, nereli?
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
Gelinim Mutfakta Esra ve kayınvalidesi Fatma neden yok, ayrıldı mı, elendi mi?
Gelinim Mutfakta Esra ve kayınvalidesi Fatma neden yok, ayrıldı mı, elendi mi?
Ünlü sunucu Erim Özşen kimdir?
Ünlü sunucu Erim Özşen kimdir?
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları

Popüler Haberler

1 Haziran 2021 Salı günü TV 8 yayın akışı
Star TV 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
1 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TV8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Show TV'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
1 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı
Serdar Gökalp kimdir? Nerelidir? Serdar Gökalp kaç yaşındadır?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Yemin 343.bölüm fragmanı ve 5 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Show TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli yaşı kaç?
Yuma Suzuki kimdir, hangi takımlarda oynadı? Yuma Suzuki hakkında bilgiler
10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli sayılacak mı?
Bim, A101, ŞOK kaçta açılıyor? 1 Haziran 2021 genelgesi zincir market çalışma saatleri
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!
Kanal D 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Nikola Maksimovic kimdir, hangi takımlarda oynadı? Nikola Maksimovic kariyeri hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.