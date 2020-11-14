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Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!

Guardinas of The Galaxy filminin başrol oyuncusu olan Chris Pratt 2022'de vizyona girecek Thor: Love and Thunder filminin kadrosuna dahil oldu. Pek çok kişi Chris Pratt'ın filmdeki rolünü ve önemini araştırmaya devam ediyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:27
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
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Marvel sinematik evreninde Star – Lord olarak bilinen Chris Pratt bir diğer süper kahraman olan Thor’un son filmi Thor: Love and Thunder kadrosuna katıldı.


Marvel sinematik evreninde bir evren Endgame filmi ile son bulduktan sonra yeni altenatif evren filmleri çekilmesine karar verildi. Marvel: Avengers serisi izleyenlerin en sevdiği ikili olan Rocket ve Thor ikilisinin Star – Lord’un gemisine binmesi sonrasında pek çok kişi Thor’un son filminde Rocket ve Star – Lord’un olup olmayacağını araştırmaya devam ederken yönetmen Taiki Waititi tarafından açıklama geldi.

Thor: Love And Thunder filminin oyuncusu kadrosuna son katılan isim geçtiğimiz saatlerde açıklanırken Guardians of The Galaxy filminin başrolü Star Lord karakterine hayat veren Chris Pratt filmin kadrosuna katıldı.

Yapılan son oyuncu kadrosu güncellemesi sonrasında filmde; Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson ve Chris Pratt filmin oyuncu kadrosunu oluşturuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Taiki Waititi otururken Thor: Love and Thunder filminin vizyon tarihi 11 Şubat 2022 olarak açıklandı. Filmin çekimleri Avusturalya’da yapılacak bilgisi paylaşıldı.

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
Star LordThorChris PrattThoe: Love And Thunder
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