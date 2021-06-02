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Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu

2015 yılında beyaz perdede yayınlanan Stajyer filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem dünya çapında izlenme sayılarına ulaşan Stajyer filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Stajyer filmi bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:15
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu
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Başrolünde usta oyuncu Robert De Niro’nun yer aldığı 2015 yapımı dram türündeki Stajyer filmi ekranlara geliyor. ABD yapımı film 194.6 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük başarı kazanmıştı. İzleyiciler Stajyer filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

Stajyer filmi bu akşam saat 23:30’de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Stajyer filmi konusu

70’li yaşlarda dul bir emekli olan Ben Whittaker hala yapabileceği şeylerin olduğunu düşünmektedir. Bunu herkese göstermek isteyen yaşlı adam genç ve güzel Jules Ostin tarafından kurulan bir moda sitesinde kıdemli stajyer olarak çalışmaya başlar.

Stajyer filmi oyuncu kadrosu

Robert De Niro

Anne Hathaway

Zack Pearlman

Jason Orley

Christina Scherer

Jojo Kushner

Linda Lavin



Son Güncelleme: 02.06.2021 23:15
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