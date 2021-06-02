Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu

Başrolünde usta oyuncu Robert De Niro’nun yer aldığı 2015 yapımı dram türündeki Stajyer filmi ekranlara geliyor. ABD yapımı film 194.6 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük başarı kazanmıştı. İzleyiciler Stajyer filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.
Stajyer filmi bu akşam saat 23:30’de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Stajyer filmi konusu
70’li yaşlarda dul bir emekli olan Ben Whittaker hala yapabileceği şeylerin olduğunu düşünmektedir. Bunu herkese göstermek isteyen yaşlı adam genç ve güzel Jules Ostin tarafından kurulan bir moda sitesinde kıdemli stajyer olarak çalışmaya başlar.
Stajyer filmi oyuncu kadrosu
Robert De Niro
Zack Pearlman
Jason Orley
Christina Scherer
Jojo Kushner
Linda Lavin
Son Güncelleme: 02.06.2021 23:15