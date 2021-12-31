Squid Game hayranları müjde! Yeni sezon için start verildi..

Dizi ve Film platformu Netflix’te yayınlanan ve 2021 yılının izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'ta dizinin hayranları için müjde niteliğinde bir haber geldi. Güney Kore'nin yerel medya kuruluşu KBS’e konuşan Dong-hyuk, şuan için ikinci ve üçüncü sezon için Netflix ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin kısa bir süre sonra netleşeceğini söyledi.

Tüm kadronunbölümleri için çalışmalara başladığını belirten Dong-hyuk, yeni sezon bölümleri ile ilgili olarak ta yeni bölümlerde odak noktanın Lee Jung Jae karakterini oynayan Seong Gi Hun’un ölümcül oyun olarak oynanan oyunların arkasında olan gizemleri çözeceğini ifade etti.

Netflix yetkilileri ise Squid Game dizisi ile ilgili yaptığı açıklamada, dizinin geniş çaplı olasılıklarını düşündükleri ve şuan için görüşmelerde henüz net bir karar vermedikleri belirtildi.