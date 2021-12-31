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Squid Game hayranları müjde! Yeni sezon için start verildi..

2021 yılının en çok izlenen ve en çok en çok konuşulan dizilerinden biri olan Squid Game'in yapımcısı dizinin yeni sezon çalışmalarının başladığını duyurdu.

31 Aralık 2021 Cuma 01:40
Squid Game hayranları müjde! Yeni sezon için start verildi..
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Dizi ve Film platformu Netflix’te yayınlanan ve 2021 yılının izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'ta dizinin hayranları için müjde niteliğinde bir haber geldi. Güney Kore'nin yerel medya kuruluşu KBS’e konuşan Dong-hyuk, şuan için ikinci ve üçüncü sezon için Netflix ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin kısa bir süre sonra netleşeceğini söyledi.

Tüm kadronun yeni sezon bölümleri için çalışmalara başladığını belirten  Dong-hyuk, yeni sezon bölümleri ile ilgili olarak ta yeni bölümlerde odak noktanın Lee Jung Jae karakterini oynayan Seong Gi Hun’un ölümcül oyun olarak oynanan oyunların arkasında olan gizemleri çözeceğini ifade etti.

Netflix yetkilileri ise Squid Game dizisi ile ilgili yaptığı açıklamada, dizinin geniş çaplı olasılıklarını düşündükleri ve şuan için görüşmelerde henüz net bir karar vermedikleri belirtildi.


Son Güncelleme: 31.12.2021 01:40
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