Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme

6 yıldır ikinci sezonun yayınlanmasını beklediğimiz spotless dizisi Türkçe çevirisi lekesiz demektir. İngilizceden çevrilmiştir-Spotless, Ed McCardie ve Corinne Marrinan tarafından ortak olarak yaratılan ve Tandem Communications tarafından Rosetta Media ile birlikte üretilen bir Fransız karanlık komedi-drama televizyon dizisidir. Prömiyerini 16 Mart 2015 tarihinde Fransa'da Canal + 'da yaptı ve 13 Nisan 2015'e kadar on bölüm yayınladı.

Spotless’ı tüm Netflix içeriklerinden daha orijinal bir yapıdadır. Bir evli ciftin iki çocuklu mutlu bir hayatından sonra Jean suç mahalleri temizleme gibi çok gizli bin şirkette çalışırken bu işin gereği olarak çok farlı bir kişilik sergilemektedir. Daha sonra hayatlılarında Jean’in kardeşi Martin katılımıyla aksiyonlu anlara şahit olurlar.

Spotless dizi konusu yorumu

Çocuk zamanlarında bir tuhaf olay yaşayarak bu olayın onlarda travmatik bir etki oluşturması üzerine hayatlarına farlı anlamlarda bir yol çizmeye çalışan bu iki kardeş Jean ve Martin yıllar sonra bir araya gelmeleriyle bir cesette yaşamlarına dâhil olur. Martinin maddi sıkıntıları bulunduğundan Jean kardeşine cesettin içindeki uyuşturucuları satarak yardımcı olmaya çalışmak ister.

Fakat bu durum kolay olmaz gittikçe karışmaya başlayarak Jean resmen başka bir kişiye dönüşmeye başlar. Dizi zaman zaman gerilim yaşatırken bunu yanı sıra zaman zamanda kara komediyle şekillenen bir yapıdadır.

Dizinin güncel IMBD puanı: 7,8

Aslında bir bakıma yaşamdan izler taşıyan dizi kurguyu çokta barındırmamamtadır. Gerilim ve komediyi birbirleriyle harmanlayan dizi sevenlerinin kalbinde ayrı bir yere sahiptir. Dizi akıcı bir yapıda bulunup bir günde bitirebileceğiniz bir noktada. Ne yazık ki sebebi bilinmeyen yönlerden ötürü tam 6 yıldır yeni sezonu sevenleri tarafından beklenmekte.

Spotless Netflix Dizi Oyuncu Kadrosu

• Marc-André Grondin – Jean Bastière • Marc-André Grondin – Jean Bastière

• Denis Ménochet – Martin Bastière

• Miranda Raison – Julie Bastière

• Doug Allen – Joey

• Liam Garrigan – Victor

• Tanya Fear – Claire

• Kate Magowan – Sonny

• Ciarán Owens – Frank

• Lucy Akhurst – Nina

• Naomi Radcliffe – Maureen

• Jemma Donovan – Maddy

• Niall Hayes – Olivier

• Brendan Coyle – Nelson

• Izabella Urbanowicz – Rosie