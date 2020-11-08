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Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek?

Ekranların en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Spider-Man 3. filmi çekimlerine başlandığı duyuruldu. Pek çok Spider-Man hayranı yeni filmin vizyon tarihini merak ederken aynı zamanda Spider-Man 3 filminin konusunu da araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 21:19
Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek?
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Sinema dünyasının en sevilen süper kahramanı olan Spider-Man’ın 3. Filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Vizyon tarihi belli olan Spider-Man 3 filmi ile ilgili ilk görseller yayınlanırken hayranlar heyecanlandı.

Tom Holland’ın Uncharted filminin başrolünde olması nedeni ile Spider-Man 3 filminin çekimlerinin ertelendiği açıklanmıştır. Uncharted filminin çekimleri birrikten sonra TomHolland’ta başrolü olacağı Spider-Man 3 filmi için kolları sıvadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile çekimlere başlandığını duyuran Tom Holland, “Maske takın. Ben iki tane takıyorum.” Notu ile paylaşımda bulundu.

Spider – Man 3 konusu ve vizyon tarihi


İlk iki filmde ‘Mahallenizin kahramanı Spider-Man’ sloganı ile yayınlanmasına rağmen 3. Filmde farklı bir Spider-Man izleyeceğiz. Daha özgür ve kendi kararlarını verecek bir Spider-Man olacak açıklamaları sonrasında hayranlar heyecanlandı.

Vizyon tarihi olarak 17 Aralık 2021 açıklanırken bu filmde ilk defa Disney ve Sony birlikte çalışacak. Spider-Man 3 filmi sonrasında Tom Holland ve Spider-Man tamamı ile Sony’nin Marvel evreni içerisinde olacak. Spider-Man 3 filmi sonrasında Disney’in filmlerinde Spider-Man’ı görmeyeceğiz.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:19
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