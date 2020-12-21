Spider Man 3 filmi ne zaman çıkacak? Spider Man 3 oyuncuları ve konusu

Spider Man 3’ün geleceğinin öğrenilmesinin ardından herkesin aklına, filmde hangi karakterlerin ne şekilde olacağı sorusu geldi. Filmde oynayacak olan karakterler ve oyuncular daha tam olarak belli olmasa da Marvel Sinematik Evreni’nde yaşayan karakterlerin ve oyuncuların filme dahil olacağı söyleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda son Spider Man filminde olan isimlerin büyük çoğunluğunun olması bekleniyor. Son filmde Peter Parker rolünü oynayan Tom Holland rolüne geri dönecek. Zendaya, Jacob Balaton, MJ, Ned gibi isimlerinin filmde yer alması bekleniyor. Marvel evreninde Doctor Strange’i canlandıran Benedict Cumberbatch’in de filmde rol alacağı konuşuluyor. Bunlara ek olarak daha önce Spider Man filminde kötü adam olarak yer alan Alfred Molina’nın Doktor Ahtapot’u da geri dönüyor.

Ancak seyirciyi en çok heyecanlandıran nokta daha önce Spider Man karakterini canlandıran Tobey Maguire ve Andrew Garfield’in da filmde olacağının söylenmesi. Spider Man severleri en çok heyecanlandıran, meraklandıran konu da bu oldu. Daha önce Spider Man karakterini canlandıran üç isim aynı Spider Man filminde rol alacak. Nasıl olacağı henüz bilinmiyor ama seyirciler şimdiden heyecanlanmış durumda.

Film, ne zaman vizyona girecek?

Spider Man severler bu film için yaklaşık 1 yıl bekleyecekler. Filmin vizyon tarihi 17 Aralık 2021 olarak açıklandı.