Spider-Man 3 filmi kadrosunda beklenmedik isimler! Tobey Maguire ve Andrew Garfield

Tom Holland’ın başrollerinde olduğu Spider-Man 3 filmi ile ilgili beklenmedik bir açıklama yapıldı. Jon Watts’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Spider-Man 3 filminin kadrosuna eski Siper-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kristen Dunst ve Emma Stone’nin katıldığı yönünde ki açıklamalar en merak edilen süper kahraman filmlerinde ilk sırayı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Spider-Man 2 filminin kötü karakteri Elektro ile Jamie Foxx oyuncu kadrosuna katılırken daha sonrasında Spider-Man serisinin ilk filminin kötü karakteri olan Octopus’a hayat veren Alfred Molina’nın Spider-Man 3 filmi kadrosuna katılacağı kesinleşmişti. Son yapılan açıklamalarda 3 Spider-Man serisinde başrol olan karakterlerin filme katılacağı belirtilirken hayranlar büyük heyecan yaşadı.

Doctor Strange karakteri ile Benedict Cumberbatch’ın Spider-Man 3 filminde olacağı kesinleşirken filmin baş kötüsünün Elektro karakteri ile Jamie Foxx olacağı belirtildi. Sony’nin kendi süperkahraman evrenini yaratma çabasına girmesi ve geçtiğimiz dönemde Spider-Man’ın tüm haklarının Marvel’e geçmesi ile birlikte büyük değişimler yaşandı.

Sony’nin Marvel çatısı altında Venom filmine ağırlık vermesi ile birlikte yapılan açıklamalarda Sony’nin Morbius ve Madame Webb gibi süper kahramanlara yöneleceği açıklandı. Sony’nin çekeceği tüm süper kahramanlar Spider-Man çizgi romanlarında olan karakterler olacağı için ilerleyen süreçlerde Sony ve Marvel’in ortak bir yapım ile Spider-Man filmi çekeceği söylentileri devam ediyor.

Spider-Man 3 filmi 17 Aralık 2021 tarihinde sinemalarda olacak.