Sözcü Gazetesi kime satıldı? Sözcü satıldı iddialarına avukat açıklaması!

İsviçre menşeili Beme Media A.G. adlı firmanın Sözcü Gazetesi’ni satın aldığı iddia edildi. Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, AMK, Sözcü TV ile sozcu.com.tr firmalar sahibi Estetik Yayıncılık firmasının merkezinin İsviçre’ye taşındığı iddia edildi.

Mart ayında İsviçre merkezli şirket tek sahip oldu iddiası

Medyakoridoru’nda yer alan haberlere göre Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi olan Beme Media A.G.’nin yönetim kurulu başkanının Boydy Zachery Brannon olduğu ve Akbay’ın yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edildi.

‘’Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’dır’’

Sözcü gazetesinin avukatı İsmail Yılmaz, Sözcü Gazetesi’nin satıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek ‘’Sözcü’ye zarar vermek isteyenlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır.’’ dedi.