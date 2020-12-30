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Söylemezsem Olmaz Arto neden yok, programdan ayrıldı mı?

Hafta içinde her gün Beyaz TV’de izleyicisi ile buluşan; Söylemezsem Olmaz adlı programda Arto’nun ortalarda olmamasının üzerine izleyiciler telaşlandı. Bizde bu yazımızda Arto’nun ekranlara neden gelmediğine, programdan ayrılıp ayrılmadığına dair detaylı bilgiler vereceğiz...

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:30
Söylemezsem Olmaz Arto neden yok, programdan ayrıldı mı?
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En son bugün, yani 30 Aralık 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz bölümünde, Arto’nun olmaması izleyicileri telaşlandırıldı. Bunun üzerine izleyiciler Arto’nun neden olmadığına dair detaylı araştırmalara başladı.

 

 

ARTO neden Söylemezsem Olmaz’da yoktu?

Söylemezsem Olmaz adlı programda yorumcu koltuğuna oturan Arto, 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli bölümüyle ekranlara gelmedi. Bunun üzerine izleyiciler Arto’nun nerede olduğuna dair sorular sormaya başladı. Bircan Bali ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Arto’nun Amerika’da bulunan evindeki kiracısı ile problemler yaşadığı ve bunun için ünlü şarkıcı Arto’nun sadece 2 günlüğüne Amerika’ya gittiğini söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 16:30
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