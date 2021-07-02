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Soydan Soydaş kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Bozkır filmi izleyenleri tarafından heyecanla izlenmiştir. Filmde Abdullah Yılmaz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İşte Soydan Soydaş ile ilgili merak edilenler...

02 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Soydan Soydaş kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
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Soydan Soydaş 1974 tarihinde doğmuştur. Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 6 yıl boyunca devlet tiyatrolarına sözleşmeli bir şekilde çalışmıştır. Metin Serezli, Lale Oraloğlu, Nedim Saban gibi isimlerle çalışmıştır.

Günümüze kadar birden fazla dizi ve filmlerin kadrosunda yer almıştır. İkizler burcu olan yakışıklı oyuncu aslen Ankara’lıdır. Çocukluğu ve gençlik yılları Ankara’nın Altındağ ilçesinde geçmiştir. Babası işci ve annesi öğretmendir.

Beşinci Boyut, Ferhunde Hanımlar, Dönme Dolap, Gümüş, Arka Sokaklar, Çıngıraklı Top, Küçük Ağa, Mükemmel Çift, Eksik Sayfalar, Kedi Özledi , Küçük Kıyamet, Bozkır ve Helak: Kayıp Köy adlı dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
Soydan SoydaşBozkır Filmi Abdullah
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