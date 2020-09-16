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Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor

İlk bölümü ile ekranlara gelen Arıza dizisinde, Van için 'dağ başı' ifadesinin kullanılması sosyal medyada gündem yarattı. Binlerce kişi kanalın özür dilemesini isterken, senarist ve yapımcı için suç duyurusunda bulunanlar bile oldu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:04
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
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Show TV’de yayınlanmaya başlayan Arıza dizisinde yaşanan bir diyalog, dizinin ilk bölümünü gölgede bıraktı. Dizide Van için ‘dağ başı’ ifadesinin kullanılması sosyal medyada tepki toplarken, Twitter’da ‘özür dile ShowTV’ hashtagi Trend Topic listesine girdi.


Dizinin ilk bölümünde Van’da görev yapan kızı için annesinin ‘Ne işin var o dağ başında’ ifadesinin kullanılması üzerine birçok kişi Twitter’da tepki göstererek kanalın ve senaristlerin özür dilemesini istedi. Twitter’da konu ile ilgili binlerce tweet atıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:04
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Anahtar Kelimeler:
ArızaVan
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