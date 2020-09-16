Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor

Show TV’de yayınlanmaya başlayan Arıza dizisinde yaşanan bir diyalog, dizinin ilk bölümünü gölgede bıraktı. Dizide Van için ‘dağ başı’ ifadesinin kullanılması sosyal medyada tepki toplarken, Twitter’da ‘özür dile ShowTV’ hashtagi Trend Topic listesine girdi.

Dizinin ilk bölümünde Van’da görev yapan kızı için annesinin ‘Ne işin var o dağ başında’ ifadesinin kullanılması üzerine birçok kişi Twitter’da tepki göstererek kanalın ve senaristlerin özür dilemesini istedi. Twitter’da konu ile ilgili binlerce tweet atıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları: