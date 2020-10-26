Sorgu Sual program formatı nedir? CNN Türk Sorgu Sual sunucuları kimlerdir?

CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual programının sunucuları kimler, nerede, kaç yaşında ve daha önce nerede çalışıyorlardı? detaylar burada:

CNN Türk ekranında gösterilen Sorgu Sual adlı programda son bölümde yaşanan olaylar sosyal medyanın gündemindeydi. Programa konuk olarak katılan Miss Türkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin sorulan sorulara cevap veremeyince gündem oldu.

Programda Türkiye güzeli olan Şevval Şahin’e “Fahrettin Koca kimdir?”, “Atatürk’ün bir sözünü söyler misiniz?”, "Türkiye'nin kaç coğrafi bölgesi var?” gibi yöneltilen sorulara cevap verememesi sosyal medyada uzun bir süre gündem olmuştu. Peki bu programda sunuculuk yapan kişiler kim?

Sorgu Sual programı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir itibar kazanan insanların hayat hikayelerinden, gerçek hikayelerinden, merak konusu olanları ortaya çıkarmaktadır. Bu programda misafirlere 12 dakika ayrılmaktadır. Bu süre zarfında ev sahiplerinin sorduğu soruları cevaplayan misafirler de kendileri hakkında tuhaf bilgiler veriyor.

Sorgu Sual, iki kişi tarafından sunulmaktadır. Sunuculardan birisi de Merve Şahin. Peki Merve Şahin kimdir?

Sorgu Sual Sunucusu Merve Şahin Kimdir?

Merve Şahin, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Tam adı Merve Yolal Şahin'dir.

Merve Şahin, Beykent Üniversitesi'nden TV haberciliği ve programcılığı bölümünden mezun oldu.

Kariyeri, Star TV Ana Haber'de staj yaparak başlamıştır.

Star TV'ye katıldıktan sonra Bloomberg HT'de stajyer muhabir olarak çalışmaya devam etti.

Kasım 2019'dan bu yana CNN Türk TV'de editör olarak çalışan Merve Şahin, sağlık, eğitim ve gündem gibi çeşitli konularda da haberler yayınladı.

Bugün, Sorgu Sual adlı bir program sunuyor. Instagram kullanıcı adı @merveyolalsahin'dir.

Sorgu Sual Sunucusu Melis Özcan Kimdir?

Melis Özcan, Merve Şahin gibi bir haber alanında uğraş veren birisidir.

Özcan, CNN Türk kanalında uzun süredir çeşitli haberler yazıyor.

Melis Özcan, Sorgu Sual programı ile birlikte ilk kez sunuculuk yapmıştır.

Gazeteci ve muhabir Melis Özcan, yaptığı haberler aracılığıyla başarılı bir gazeteci imajı çizmiştir.

https://youtu.be/9pM9tKC02aA