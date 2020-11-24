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Sonsuzluk Projesi TV'de ilk kez bu akşam Star TV'de

STAR TV tarafından bu akşam yayınlanacak Sonsuzluk Projesi filmi film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Oyuncuları, konusu ve yönetmeni araştırılan film bu akşam Star TV ekranlarında olacak.

24 Kasım 2020 Salı 13:28
Sonsuzluk Projesi TV'de ilk kez bu akşam Star TV'de
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Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Sonsuzluk Projesi filmi araştırılmaya başlandı. Başrol oyuncusu Jonny Weston olan, Yönetmen koltuğunda Dean Israelite’nin olduğu Sonsuzluk Projesi bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak.


Sonsuzluk Projesi, genç adam doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görür. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 13:28
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Anahtar Kelimeler:
Star TvYayın AkışıSonsuzluk ProjesiFilm
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