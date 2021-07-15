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Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları

Yaz aylarında çekimlerine başlamaya hazırlanan Sonsuza Dek Nedime filminde birbirinden yetenekli oyuncular yer almaktadır. Sonsuza Dek Nedime filmin konusu nedir? Sonsuza Dek Nedime filmin oyuncuları kimlerdir? Sonsuza Dek Nedime filmi hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır. İşte tüm detaylar...

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:20
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
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Sonsuza Dek Nedime filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Sonsuza Dek Nedime filminin senaristliğini Burçin Ergin üstlenmektedir. Sonsuza Dek Nedime film çekimlerine yaz aylarında başlanacağı bildirildi. Filmde Yusuf Çim, Aslı Bekiroğlu, Derya Şensoy, İbrahim Kendirci, Alper Baytekin gibi yetenekli oyuncular rol alacaktır. 

Sonsuza Dek Nedime oyuncuları

-Yusuf Çim

26 Eylül 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sektöre ilk başlarda modellik olarak girmiştir daha sonra müzik ve oyunculuğa yönelmiştir. Başarılı oyuncu en son Akrep dizisinde rol almıştı. 1,88 metre boyunda ve 79 kiloya sahiptir. 

-Derya Şensoy

1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Amerikan Lisesinden mezun olmuştur. En son Mayıs Kraliçesi dizisinde rol almıştır.

-Aslı Bekiroğlu

16 Kasım 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. İtalyan lisesinden mezun olmuştur. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik bölümünden mezun olmuştur. Yol Arkadaşım ve İkimizin Yerine filmlerinde rol alarak bir üne kavuşan güzel oyuncu Sonsuza Dek Nedime filminde oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

-İbrahim Kendirci

9 Eylül 1986 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Kavak Yelleri dizisinde rol alarak şöhret basamaklarına adımını atmıştır.

-Alper Baytekin

Dengi Dengine dizisinde rol aldıktan sonra şimdilerde Sonsuza Dek Nedime filminde rol alacaktır.

-Gözde Kaya

13 Ağustos 1988 yılında Antalya’da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olmuştur. İlk kez Nihat Odabaşı’nın dikkatini çekmiştir. Güzelliği ile gönülleri fetheden oyuncu Sonsuza Dek Nedime filminde rol alacaktır. 


Son Güncelleme: 15.07.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
OyuncularFilmSonsuza Dek Nedime
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