Songbird filmi ne zaman yayımlanacak? Songbird filmi konusu ve oyuncuları

Ünlü yönetmen Michael Bay’ın son filmi Songbird en merak edilen filmler arasına yer alıyor. Ünlü yönetmen daha önce Ryan Reynolds’un başrolünde yer aldığı 6 Underground filminin yönetmenliğini üstlenmişti.

Bay, şimdi ise bir romantik türde filmde sevenlerinin karşısına çıkacak. Covid-19 salgınının daha da ilerlemiş halini bir aşk öyküsüyle birleştiren ünlü yönetmenin yeni filmi merakla bekleniyor. Songbird filminin çekimleri koronavirüs salgının başında çekilmişti. Filmin vizyon tarihi ise merak ediliyordu.

Songbird filminin konusu

Başrollerinde KJ Apa ve Sofia Carson’un yer aldığı filmin 11 Aralık 2020 tarihinde vizyona gireceği ve VOD platformunda yayınlanacağı açıklandı.

Filmde Nico ve Sara isimli iki gencin aşkı anlatılıyor. Covid-19’un Covid-23’e dönüştüğü süreçte kıyamet sonrası bir yakın gelecek insanoğlunu beklemektedir. Kurye olan Nico, ölümcül hastalığı olan Sara’ya aşık olur.

Devlet virüs nedeniyle insanları kamplara toplar ve iki aşık birbirini göremez. Ancak Nico aşkından kolay kolay vazgeçmeyecektir.