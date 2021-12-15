Son zamanların popüler dizisi American Rust'un konusu nedir? American Rust'un oyuncu ve karakterleri

Son zamanların popüler dizileri arasında yer alan American Rust adlı dizi tek seferde ve büyük heyecanla izlenilebilecek bir dizi gibi görünmüyor. Genel olarak suç-polisiye dizilerinde olduğu gibi yavaş tempo bu dizide de hakim. Dizide yavaş tempo ilk bölüm boyunca sürerken gizemli gelişmeler kurgu ve entrikanın arkasında kalıyor.

Dan Futterman’ın aynı adlı Philipp Meyer adlı eserinden uyarlama olan bu dizi, alışık olunan suç ve polisiye yapıtları arasında yer alıyor. Polis şefi Del Harris, Pensilvanya’nın Buell kasabasında yaşamaktadır. Kendisi kullandığı hapları toz haline getirerek, ağırlıklarını ölçmektedir. Dizide polisin hap ölçümlerinin yanı sıra dikkat çeken başka bir nokta ise kasabanın gerek görsel gerek ruhsal olarak çöküntü halinde olduğudur. Ekonomik buhranın kol gezdiği, halihazırda çalışıyor olan çelik fabrikalarının yok olduğu, kasvetli, ruhumuzu sarsan bir ambiyans sözsudur.

Dizide içleri karartan konulardan biri de polis şefi Harris’in yaşlı olmasından kaynaklı ağır vasıta halleri oluyor. Harris, kasabanın bir numaralı koruyucusu ancak son günlerde kasabayı sarsan bir cinayet yüzünden çabalaması gerekirken kendi ruhsal sorunları ile savaşmaya çalışmaktadır.

Genel olarak baktığımızda kasaba alışılmış biçimlerdedir. Sorunlu ebeveynler, yalan ilişkiler, gizemli işler… Cinayetin gerçekleşmesi ile kasaba arasında bağ kurulmaya başlar ve bu noktada Harris’in tahminlerinizden zorlu geçecek olan yolculuğu başlar. O, kasabadaki son cinayette adı geçen Billy adındaki gencin annesi olan Garce’e aşıktır.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterler