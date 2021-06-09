Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri

Son yıllarda,yabancı diziler çok fazla popüler olmaya başladı. Dönemin en popüler dizileri şu şekildedir;

Stranger Things : "Stranger Things" ilk olarak 2016'da ortaya çıktı ve Mike, Will, Dustin ve Lucas adlı küçük çocukların deneyimlerini anlatıyor. Bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük bir kasabasında birlikte güzel bir hayat yaşayan Will ortadan kaybolacak. O günden sonra herkes onu aramaya başladı. Mike, Dustin ve Lucas da onu kendi yollarıyla bulmaya çalıştılar. Sonuç olarak, onbir adında garip bir kızla tanıştılar. Kız saçını keser ve tuhaf davranır. Daha sonra Eleven adlı bu kızın bazı özel yetenekleri olduğu ortaya çıkar. Dizi, 80'lerin nostaljik ruh halini kostümleri ve müzikleriyle yansıtıyor. Ayrıca diziyi her yaştan insan izleyebilir. Bu yüzden işi ailenizle birlikte izleyebilirsiniz.

: "Stranger Things" ilk olarak 2016'da ortaya çıktı ve Mike, Will, Dustin ve Lucas adlı küçük çocukların deneyimlerini anlatıyor. Bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük bir kasabasında birlikte güzel bir hayat yaşayan Will ortadan kaybolacak. O günden sonra herkes onu aramaya başladı. Mike, Dustin ve Lucas da onu kendi yollarıyla bulmaya çalıştılar. Sonuç olarak, onbir adında garip bir kızla tanıştılar. Kız saçını keser ve tuhaf davranır. Daha sonra Eleven adlı bu kızın bazı özel yetenekleri olduğu ortaya çıkar. Dizi, 80'lerin nostaljik ruh halini kostümleri ve müzikleriyle yansıtıyor. Ayrıca diziyi her yaştan insan izleyebilir. Bu yüzden işi ailenizle birlikte izleyebilirsiniz. Dark : Dark dizisi zaman yolculuğu ile alakalıdır. Farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilerin birbiriyle olan bağlantıları aktarılmaktadır. Netflix’in en iyi dizisi olarak adlandırılmaktadır. Dizi bilim-kurgu türündendir.

: Dark dizisi zaman yolculuğu ile alakalıdır. Farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilerin birbiriyle olan bağlantıları aktarılmaktadır. Netflix’in en iyi dizisi olarak adlandırılmaktadır. Dizi bilim-kurgu türündendir. The Walking Dead : Zombi dizisi denilince akla direkt olarak The Walking Dead gelmektedir. Dizi 2010 senesinden beri yayınlanmaktadır. Dizinin 11.sezonu 2021 yılında çıkması hedeflenmektedir. Dizinin final sezonu olacak. Zombi istilası esnasında Rick ve arkadaşlarının mücadelesi aktarılmaktadır.

: Zombi dizisi denilince akla direkt olarak The Walking Dead gelmektedir. Dizi 2010 senesinden beri yayınlanmaktadır. Dizinin 11.sezonu 2021 yılında çıkması hedeflenmektedir. Dizinin final sezonu olacak. Zombi istilası esnasında Rick ve arkadaşlarının mücadelesi aktarılmaktadır. The Crown : Dizi 2016 senesinde yayınlanmaya başladı. Dizide İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth, 1952 yılından beri yalnızca özel hayatında değil, aynı zamanda siyasi açıdan da zorlu bir dönemde yaşamaktadır. Dizi kraliyet ailesinin hayatını dram türünde karşımıza sunuyor. Bol ödüllü The Crown dizisinin beşinci sezonu ile birlikte final yapması beklenmektedir.

Dizi 2016 senesinde yayınlanmaya başladı. Dizide İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth, 1952 yılından beri yalnızca özel hayatında değil, aynı zamanda siyasi açıdan da zorlu bir dönemde yaşamaktadır. Dizi kraliyet ailesinin hayatını dram türünde karşımıza sunuyor. Bol ödüllü The Crown dizisinin beşinci sezonu ile birlikte final yapması beklenmektedir. American Horror Story : dizi 2011 senesinde yayınlanmaya başladı. Her sezonunda farklı konular işlenmektedir. Dizide cadılar, büyücüler,hayaletler,katiller ve ucubeler yer almaktadır. Her sezon farklı oyuncular yer almaktadır. Korku türünde izlenebilecek en iyi dizilerden biridir.

dizi 2011 senesinde yayınlanmaya başladı. Her sezonunda farklı konular işlenmektedir. Dizide cadılar, büyücüler,hayaletler,katiller ve ucubeler yer almaktadır. Her sezon farklı oyuncular yer almaktadır. Korku türünde izlenebilecek en iyi dizilerden biridir. Sherlock : Tüm zamanların en ünlü dedektiflik hikayesi olan Sherlock’un günümüz uyarlamasına tanıklık ediyoruz. Moden zamanlarda İngiltere’de yaşayan bir Sherlock’un nasıl bir hayat süreceğini izliyoruz. BBC’de yayınlanan dizi yayınlandığın ilk bölümünden itibaren takdir toplamayı başardı. Bundan hiç şüphesiz hem dizinin kurgusunun hem de başarılı aktör Benedict Cumberbatch’in büyük bir etkisi var Dizinin her bir bölümü yaklaşık olarak bir buçuk saat civarlarındadır. Fakat dizi o kadar akıcı bir şekilde ilerliyor ki zamanın nasıl aktığını anlamıyorsunuz bile. Adeta her bölümü bir film gibi hazırlanmış desek yeridir. Zaten bu sebepten dolayı da dizinin sezonları oldukça az bölümden oluşuyor.

Tüm zamanların en ünlü dedektiflik hikayesi olan Sherlock’un günümüz uyarlamasına tanıklık ediyoruz. Moden zamanlarda İngiltere’de yaşayan bir Sherlock’un nasıl bir hayat süreceğini izliyoruz. BBC’de yayınlanan dizi yayınlandığın ilk bölümünden itibaren takdir toplamayı başardı. Bundan hiç şüphesiz hem dizinin kurgusunun hem de başarılı aktör Benedict Cumberbatch’in büyük bir etkisi var Dizinin her bir bölümü yaklaşık olarak bir buçuk saat civarlarındadır. Fakat dizi o kadar akıcı bir şekilde ilerliyor ki zamanın nasıl aktığını anlamıyorsunuz bile. Adeta her bölümü bir film gibi hazırlanmış desek yeridir. Zaten bu sebepten dolayı da dizinin sezonları oldukça az bölümden oluşuyor. Riverdale : Riverdale kasabasında zengin bir ailenin ikizlerinden biri ölü olarak bulunur. Olay göründüğü gibi değildir. Riverdale kasabasındaki lisede okuyan bir grup öğrenci kendilerini gizemli olaylar ortasında bulacak. Dizinin özellikle ilk sezonu çok etkileyicidir.

Riverdale kasabasında zengin bir ailenin ikizlerinden biri ölü olarak bulunur. Olay göründüğü gibi değildir. Riverdale kasabasındaki lisede okuyan bir grup öğrenci kendilerini gizemli olaylar ortasında bulacak. Dizinin özellikle ilk sezonu çok etkileyicidir. Elite : İspanyol dizisi olan Elite,bir grup zengin lise öğrencisi ve maddi durumları yüksek olmayan lise öğrencileri arasındaki hikaye anlatılmaktadır. Olaylar cinayete kadar gitmektedir. Gençlerin dikkatini çekebilecek dizilerden biridir.

İspanyol dizisi olan Elite,bir grup zengin lise öğrencisi ve maddi durumları yüksek olmayan lise öğrencileri arasındaki hikaye anlatılmaktadır. Olaylar cinayete kadar gitmektedir. Gençlerin dikkatini çekebilecek dizilerden biridir. La Casa de Papel : Popüler İspanyol dizilerinden biri olan La Casa de Papel, Netflix’in dünya çapında en popüler dizilerinden biri olarak anılmaktadır. Profesör lakaplı bir insan ve bir grup insanın darphane soygunu planını yapması ve bununla birlikte gelişen olaylar aktarılmaktadır. Dizinin 5.sezonu final sezonu olacak ve 2021 senesinde yayınlanacak.

Popüler İspanyol dizilerinden biri olan La Casa de Papel, Netflix’in dünya çapında en popüler dizilerinden biri olarak anılmaktadır. Profesör lakaplı bir insan ve bir grup insanın darphane soygunu planını yapması ve bununla birlikte gelişen olaylar aktarılmaktadır. Dizinin 5.sezonu final sezonu olacak ve 2021 senesinde yayınlanacak. The End of the F***ing World : çinde herhangi bir duygu hissedemeyen ergen bir psikopat ile asi bir ergen genç kızın bir araya gelmesi sonucunda yaşananlara tanıklık ediyoruz. Dizi kendi içerisinde yüksek miktarda bir İngiliz mizahını barındırıyor. Ancak bunu yaparken de sizi kesinlikle sıkmıyor. Daha öncesinde Black Mirror’un bir bölümünde muazzam bir oyunculuk performansı sergileyen Alex Lawther bu dizide de yine benzer bir performans sergilemeyi başarıyor. Jessica Barden’in olağanüstü oyunculuk performansını da takdir etmek gerekiyor. İkili oldukça güzel bir uyum yakalamışlar. Farklı bir dizi izleyerek ilginç bir dünyaya adım atmak istiyorsanız bu dizi isteklerinizi karşılayacaktır.