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Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 22. Bölüm fragmanı izle

7 Haziran 2021 Pazartesi gününün önemli manşetlerinden Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 22. Bölüm fragmanı izle haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 22. Bölüm fragmanı izle haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:26
Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 22. Bölüm fragmanı izle
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Son Yaz 22.bölüm fragmanı izle ile heyecan yeni sezonda devam edecek. Son Yaz dizisi 4 Haziran tarihinde yayınlanan 21.bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin 22.yeni bölümü yeni sezonda ekranlara gelecek. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Son Yaz yeni bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Başrollerinde Ali Atay ve Alperen Duymaz’ın yer aldığı Son Yaz 22.bölüm yeni sezonda izleyici karşısında çıkacak.

Son Yaz son bölümde ne oldu?

Akgün Yağmur’a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan’la yol çıkar. Bu sırada Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan’ın kaza yaptığını öğrenir ve hastaneye gider.

Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olduğunu düşünür ve araştırmaya başlar. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu düşünür ve bu durumun üzerine gider. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetikte bekler. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan’ın durumu ise çok ciddidir. Gökhan ise tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşinde düşer, Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim’den saklar.

Selim’in görevden uzaklaştığı haberi gelince Akgün’e daha çok iş düşer. Akgün Soner ve Eray’ın yardımıyla sabotaj olayının üzerine gider. Gökhan kendisi için yolun sonuna gelindiğini anlar.

Fox TV Son Yaz sezon finali izlemek için tıklayınız…

Son Yaz konusu ne?

İdealist bir Savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce bir organize suç lideri olan Selçuk Taşkın’ı cezaevine gönderir. Selçuk Taşkın hapisten çıktıktan sonra Selim Kara’nın karşısına çıkar ve ona reddedemeyeceği bir teklif yapar. Savcı Selim Kara’ya bütün örgütü çökertmesi için yardım edeceğini söyleyen Taşkın, tanıklık yapacaktır. Ancak bunun için Selçuk’un bir şartı vardır. O şartta oğlu Akgün Gökalp’i Selim Kara’nın korumasıdır.

Akgün babasının cezaevine girmesiyle tek başına kalmış ve Savcı ile kalmıştır. Ancak bu durumu kendine yediremeyen Akgün, Savcı’nın evinden kaçar. Evden kaçan Akgün artık tek başına olmasının yanı sıra onu bekleyenlerin kendisini öldürmemesi için hayatta kalmaya çalışacaktır.

Akgün kendini kurtarmanın bir yolunu aradığı sırada tanıdık birini görür. Bu kişi sayesinde işleri yoluna koyabileceğini düşünen Akgün’ün hesapları tutmaz ve işler çığırından çıkar.

Son Yaz oyuncuları kim?

Alperen Duymaz,

Ali Atay,

Funda Eryiğit,

Hafsanur Sancaktutan,

Emre Karayel,

Sinan Tuzcu,

Şebnem Dönmez,

Arif Pişkin,

Sezer Koç.

 



Son Güncelleme: 07.06.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
FragmanFox TvSon Yaz
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