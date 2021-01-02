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Son Yaz Metin Yaman kimdir? Sinan Tuzcu kimdir?

Son Yaz dizisi oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizide Metin Yaman karakterine hayat veren Sinan Tuzcu'yu araştırıyor. Dizi seveler, Son Yaz Metin Yaman kimdir? Sinan Tuzcu kimdir? sorularını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:11
Son Yaz Metin Yaman kimdir? Sinan Tuzcu kimdir?
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Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük ilgi çeken Son Yaz dizisi oyuncu kadrosunda açıklanan Metin Yaman karakterine hayat veren Sinan Tuzcu merak edilmeye başlandı.

Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan gibi ekranların sevilen isimlerini kadrosunda olan Son Yaz dizisi 1 Ocak 2021 ile ekranlara gelmeye başladı. Dizide en merak edilen isim ise Metin Yaman karakteri ile Sinan Tuzcu oldu.

Sinan Tuzcu kimdir?

19 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep’te dünyaya gelen tecrübeli oyuncu Tuzcu, 2006 yılında Dolunay Soysert ile evlenmiştir. 10 yıl süren evlilik sonrasında 2016 yılında boşanma kararı almışlardır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü  mezun olan Tuzcu üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Londra’da Arcola Theatre’ye katılarak oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 yılında sevilen bir dizi olan Ihlamurlar Altında dizisinde görev alan Tuzcu, oyunculuğun yanında senaristlikte yapmaktadır. Böcek ve Aşkın Kursağında adında 2 kitap yazan Sinan Tuzcu, son dönemlerde ekranlarda olan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile büyük beğeni toplamıştır.

Sinan Tuzcu’nun görev aldığı yapımlar

  • Kaderimin Yazıldığı Gün
  • Aşk Ekmek Hayaller
  • Görüş Günü Kadınları
  • Babalar ve Evlatlar
  • Mor Menekşeler
  • Aşk ve Ceza
  • Altın Kızlar
  • Nefes
  • Adanalı
  • Çemberin Dışında
  • Yol Arkadaşım
  • Ihlamurlar Altında
  • Sen Anlat Karadeniz
  • Son Yaz

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:11
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