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Son Yaz Metin kimdir? Sinan Tuzcu biyografisi

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Son Yaz Metin kimdir? Sinan Tuzcu biyografisi konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Son Yaz Metin kimdir? haberimize göz atabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 19:36
Son Yaz Metin kimdir? Sinan Tuzcu biyografisi
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 Yeni yılda Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Sinan TuzcuMetin Yaman” karakterine hayat verecek. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu Son Yaz dizisindeki Metin karakterini aslında tanıyorlar, fakat Sen Anlat Karadeniz adlı dizide sevilen karakter Mustafa Kaleli olduğunu kolay kolay anlayamayacaklar. Sen Anlat Karadeniz’de ki Mustafa Kaleli ile Son Yaz’da ki Metin Yaman arasında çok fark bulunuyor. Ayrıca yeni dizi Son Yaz’ın stil danışmanları da Sinan Tuzcu karakteri için oldukça farklı değişikliklere gitmişler.

Son Yaz dizisi Metin karakteri:

 Çok rahat olan ve hiçbir şeyi kafasına takmayan entelektüel ve sosyal bir insan olan Metin, Emel karakterinin kocasıdır. Metin; sohbet etmeyi çok seven, kibar, titiz ve aynı zamanda keyfine oldukça düşkündür. Metin ve Emel’in Naz isminde bir de kızları vardır. Metin, hem eşine hem de kızına karşı oldukça merhamet ve sevgi doludur. Çevresinde ki herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir adamdır. Metin’in ailesi Çeşme’nin sayılı zenginleri arasındadır. Geçmişte Metin ailesinden gelen bu zenginliği reddetmiş ve fakir olmasından dolayı ailesinin kabul etmediği Emel için bu zenginlikten vazgeçmiştir. Ailesi Metin’e ya bizi ya da Emel’i seçersin deyince, Metin Emel’i seçerek babasının kendisini mirasından men etmesine neden olmuştur. Rahat bir karaktere sahip olan Metin, bu durumu da kafasına takmamış ve Emelle birlikte mutlu bir yuva kurmuştur. Metin “Paçoz” ismini verdiği tekne ile hayatın tadını çıkartmaya devam ederken karısı Emel ise butik restoranında yemek yapmaktadır. Kızıyla arasındaki baba-kız ilişkisi de oldukça güzel olan Metin dalış yapmaya da meraklıdır ve Savcı rolündeki Ali Atay ile bacanaktır.

Sinan Tuzcu kimdir?

 10 Temmuz 1977 yılında Gaziantep’te doğmuş olan başarılı oyuncu Sinan Tuzcu şuanda 44 yaşının içinde. Sinan Tuzcu kendisi gibi oyuncu olan Dolunay Soysert ile 14 yıldır evlidir. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır. Ayrıca Sinan Tuzcu uzun seneler boyunca Duru Tiyatro’da sahne almıştır. Sinan Tuzcu, çekimleri Trabzon’da gerçekleşen “Sen Anlat Karadeniz” isimli dizide hayat verdiği Mustafa Kaleli karakteri ile ünlü olmuştur. Sinan Tuzcu aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam ediyor ve devamlı olarak Duru Tiyatro’da kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile birlikte sahne alıyor.

Sinan Tuzcu’nun oynadığı diziler:

  • Sen Anlat Karadeniz
  • 7 Yüz
  • Babam ve Ailesi
  • Kehribar
  • Arka Sokaklar
  • Urfalıyam Ezelden
  • Babalar ve Evlatlar
  • Elveda Rumeli



Son Güncelleme: 30.04.2021 19:36
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Sinan TuzcuMetinSon Yaz
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