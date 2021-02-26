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Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Şubat 26 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 00:03
Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
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Son Yaz Dizisi’nin Tekrar Bölümleri Ne zaman Yayınlanacak?

2021 yılının ilk yeni dizisi olacak olan Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri saat kaçta yayınlanacak? Haftanın hangi günleri ve hangi saatleri, dizi severler, diziyi tekrar izleyebilecek?

Son Yaz Dizisi’nin Tekrarları Hangi Günler, Hangi Saatler Yayınlanacak?

Merakla beklenen dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk bölüm tekrarı aynı gün içinde dizinin hemen ardından yayınlanacak.  İlk bölüm, 2 ocak 2021 tarihinde saatler 14.30’u gösterdiğinde ve 3 ocak 2021 tarihinde saat 16.30’da FOX TV ekranlarında tekrar  seyirciyle buluşacak.  Her Cuma yeni bölümleriye ekrana gelecek olan dizinin tekrar bölümleri de sık sık yayınlanacak.

Son Yaz Dizi’sinin Tekrar Bölümlerinin Günleri ve Saatleri..

İlk Bölüm: 1 Ocak 2021, saat 20.00

İlk Bölüm Tekrar: 1 Ocak 2021, saat 22.30

İlk Bölüm İkinci Tekrar: 2 Ocak 2021, saat 14.30

İlk Bölüm Üçüncü Tekrar: 3 Ocak 2021, saat 16.30

İlk Bölüm Dördüncü Tekrar: 4 Ocak 2021, saat 00.15

İlk Bölüm Beşinci Bölüm: 5 Ocak 2021, saat 00.30



Son Güncelleme: 26.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Ali AtayFox TvSon Yaz
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