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Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz'ın hayat hikayesi!

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz'ın hayat hikayesi! haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 05.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:21
Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz'ın hayat hikayesi!
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Yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Akgün karakterine hayat verecek olan Alperen Duymaz merak konusu oldu. Oyuncunun canlandırdığı karakter hakkında hayranları bilgi almak istiyor.

Son Yaz Dizisi Akgün Karakteri

Akgün, suç dünyasında yaşamış genç bir adamdır. Akgün, son derece tehlikeli ve sorunlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra oldukça duygusal bir yapıdadır. Yağmur'a çok aşıktır. Savcı Selim, bir gün Akgün'ü ailesinin yanına İzmir'e götürmek zorunda kalır. Akgün'ün hayatı alt üst olacak ve tüm hayatı değişecektir.

Alperen Duymaz Kimdir?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 Ankara doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olmuştur. 2015 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. Oyuncu olmasının yanı sıra modellikle de uğraşmaktadır. Bu zamana kadar dahil olduğu dizilerin neredeyse tamamında başrol olarak rol almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakteriyle kazanmıştır.

Alperen Duymaz’ın Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)

2015 – Acı Aşk (Ali)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş)

2018 – Çukur (Amir Emrah)

2018 – Çarpışma (Kerem)

2020 – Zemheri (Ayaz)

2020 – Son Yaz (Akgün)

Alperen Duymaz Resmi İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz İnstagram hesabından dikkatleri üzerine çekiyor. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun 167 gönderi ve 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip. İnstagram hesabı kullanıcı adı: @alperenduymaz

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziAkgünAlperen DuymazSon Yaz
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