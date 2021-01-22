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Son Yaz dizisine katılan Yasemin Yazıcı kimdir? Naz karakteri kimdir?

22 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Son Yaz dizisine katılan Yasemin Yazıcı kimdir? Naz karakteri kimdir? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 22-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:56
Son Yaz dizisine katılan Yasemin Yazıcı kimdir? Naz karakteri kimdir?
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Naz Yaman kimdir?

Emel ve Metin Yaman’ın kızı olan Naz Yaman, Yasemin karakteri ile kuzendir. Üniversiteyi kazanan Naz Yaman okulların açılmasını beklemektedir. Güzel, özgüvenli ve neşeli olan Naz aynı zamanda alışveriş tutkunluyla da bilinmektedir. Çocuksu bir yanı olan Naz’ın dizide neler yaşayacağı merakla beklenmektedir. 

 

Yasemin Yazıcı kimdir?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun olmuştur. Tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Türkçe, Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Aynı zamanda vokal ve dans eğitimi de almıştır. 

 

Yasemin Yazıcı dizileri

Son Yaz (2021)

 

Yasemin Yazıcı’nın instagram hesabı

Güzel oyuncu instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. Yazıcı yer aldığı dizilerden ve hayatından kesitleri sürekli olarak takipçileri ile paylaşmaktadır. 3.452 takipçisi bulunan oyuncunun toplamda 24 gönderisi vardır. 

 

Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi

Yazıcı, instagram hesabı üzerinden Alaçatı’ds sevgilisi ile olduğunu bir fotoğraf paylaştı. Üzerinde kişi etiketi bulunmayan gönderideki sevgilisinin kim olduğunu bilinmiyor. 

 

Naz Yaman’ın tarzı

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Yazıcı’nın kıyafetleri de şıklığıyla dikkat çekmektedir. Son Yaz dizisinde giydiği kıyafetlerin markaları seyirciler tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
SevgilisiYasemin YazıcıSon YazNaz Yaman
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