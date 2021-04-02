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Son Yaz dizisine katılan Sarp İkiler kimdir? Arda karakteri kimdir?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Son Yaz dizisine katılan Sarp İkiler kimdir? Arda karakteri kimdir? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Son Yaz dizisine katılan Sarp İkiler kimdir? Arda karakteri kimdir? hakkındaki güncel bilgileri 2 Nisan 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:29
Son Yaz dizisine katılan Sarp İkiler kimdir? Arda karakteri kimdir?
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Son Yaz dizisinin Yasemin Yazıcı ile partner olan Sarp İkiler dizide Arda Ateş karakterini canlandıracak. Dizide Kaan, Yağmur ve Naz’ın yakın arkadaşı olan Arda için dostluk son derece önemlidir.

Son Yaz Arda kim?

Arda, lise eğitimini yeni bitirmiş başarılı ve yerinde duramayan bir gençtir. Arda Adalet Sitesi'nde yaşıyor ve ilkokuldan itibaren Kaan ve Yağmur ile arkadaştır. Eğlenceyi seven Arda, üniversite giriş sınavlarında Yağmur kadar başarılı olamasa da arkadaşlarından ayrılmak istemiyor çünkü hayatındaki en büyük şansı dostlarıdır.

Arda yakışıklı ama hayatında kimse yoktur. Arda, yakın arkadaşı olan Naz'a aşık olmuş olabilir, Naz'ın gözleri yüksekte olduğunda Arda kendisini ondan uzak tutmaya çalışmaktadır.

Sarp İkiler kimdir?

Sarp İkiler, Hercai dizisinde Caner karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Radyo ve televizyon okumaktadır, 24 yaşındadır. Sarp İkiler 1997 yılında İstanbul'da doğdu. En önemli ekran deneyimini Arda karakteriyle yaşayacak. İnstagram @sarpikiler kullanıcı adını kullanmaktadır.

Sarp İkiler kaç yaşında?

1997 tarihinde doğan Sarp İkiler, 24 yaşındadır.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
ArdaSarp IkilerSon Yaz
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