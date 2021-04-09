İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Son Yaz dizisine katılan Halil Babür kimdir? Soner karakteri kimdir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Son Yaz dizisine katılan Halil Babür kimdir? Soner karakteri kimdir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 9 Nisan Cuma 19:26 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:26
Son Yaz dizisine katılan Halil Babür kimdir? Soner karakteri kimdir?
Takip Et:

Son Yaz dizisi Soner

 Agresif bir yapıya sahip olan Soner, Halil Sadi’nin metresinden olan en küçük çocuğudur. Soner 10 yaşına gelene kadar Halil Sadi onu kabul etmemiş, ancak Soner’in annesi vefat edince Soner’i mecburen yanına almıştır. Babası ile yaşamaya başlayan Soner’i, Halil Sadi kötü işler için kullanmıştır. Bu yüzden de Soner’de bir travma başlamıştır. Akgün karakteri eskiden Soner’i çok dışladığı için babası Halil Sadi işlerin başına geçtiğinde Soner,  Akgün’den bütün hırsını çıkarmaya başlamıştır.

Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kim?

  Soner karakterini oynayacak oyuncu Halil Babür’dür.

Halil Babür kim ?

 Halil Babür’ün tam ismi Halil İbrahim Babür. Oyuncu, 26.06.1987 Bitlis doğumludur. Oyunculuk dışında oyun yazarlığı da yapıyor. Oyunculuğu 2007 yılından itibaren aktif bir şekilde yapmaktadır. Halil Babül’ün yükselişi ise Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Trafo karakteri ile olmuştur. 2017’de rol aldığı Kar isimli film ile Altın Koza Umut Vaat Eden Oyuncu ödülünü almıştır.

Halil Babür oynadığı diziler

 2007 – Tek Türkiye (Ferhat)

2008 – Melekler Korusun (Hakan)

2009 – Ömre Bedel (Yaşar)

2011 – Pis Yedili (Trafo)

2017 – Çukur (Çiyan)

2020 – Son Yaz (Soner)

Halil Babür resmi Instagram hesabı

İnstagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncunun hesabında, 283 gönderi bulunuyor. Ayrıca, 30,9 binden fazla da takipçisi var. Babür’e ait resmi instagram hesabının kullanıcı adı: @halilbabur’dur.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halil BabürSonerSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Son Yaz Altay kimdir? Ata Nedim Arman hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul nerelidir?
Son Yaz dizisine katılan Halil Babür kimdir? Soner karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Zaza kimdir? Hakan Ummak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda izlendi mi? Dizi tutar mı? Kırmızı Oda dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri Kimdir? Sueda Çil dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizisi Arap kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Doğu Can kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Thomas Henry kimdir? Thomas Henry hangi takımlarda oynadı? Thomas Henry kaç yaşında, nerelidir?
Bedelli askerlik kredisi için aranan şartlar nelerdir? 2021 Bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl olur?
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? En kolay şerbetli kadayıflı muhallebi tarifi ve malezemeleri
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
Bursluluk sınavı ertelendi mi? MEB İOKBS ne zaman yapılacak?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Polis haftası mesajları ve sözleri 2021
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Payitaht Abdülhamid dizisinde Aliye Sultan karakterini Gökşin Saraç canlandırıyor
Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.