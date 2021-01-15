İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kimdir?

Basının ve okurların dikkatini çeken Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kimdir? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 15.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:28
Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kimdir?
Takip Et:

Son Yaz dizisi Soner

 Agresif bir yapıya sahip olan Soner, Halil Sadi’nin metresinden olan en küçük çocuğudur. Soner 10 yaşına gelene kadar Halil Sadi onu kabul etmemiş, ancak Soner’in annesi vefat edince Soner’i mecburen yanına almıştır. Babası ile yaşamaya başlayan Soner’i, Halil Sadi kötü işler için kullanmıştır. Bu yüzden de Soner’de bir travma başlamıştır. Akgün karakteri eskiden Soner’i çok dışladığı için babası Halil Sadi işlerin başına geçtiğinde Soner,  Akgün’den bütün hırsını çıkarmaya başlamıştır.

Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kim?

  Soner karakterini oynayacak oyuncu Halil Babür’dür.

Halil Babür kim ?

 Halil Babür’ün tam ismi Halil İbrahim Babür. Oyuncu, 26.06.1987 Bitlis doğumludur. Oyunculuk dışında oyun yazarlığı da yapıyor. Oyunculuğu 2007 yılından itibaren aktif bir şekilde yapmaktadır. Halil Babül’ün yükselişi ise Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Trafo karakteri ile olmuştur. 2017’de rol aldığı Kar isimli film ile Altın Koza Umut Vaat Eden Oyuncu ödülünü almıştır.

Halil Babür oynadığı diziler

 2007 – Tek Türkiye (Ferhat)

2008 – Melekler Korusun (Hakan)

2009 – Ömre Bedel (Yaşar)

2011 – Pis Yedili (Trafo)

2017 – Çukur (Çiyan)

2020 – Son Yaz (Soner)

Halil Babür resmi Instagram hesabı

İnstagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncunun hesabında, 283 gönderi bulunuyor. Ayrıca, 30,9 binden fazla da takipçisi var. Babür’e ait resmi instagram hesabının kullanıcı adı: @halilbabur’dur.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halil BabürSonerSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sema karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nur Erkul kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kimdir?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur görmek ne demektir? Rüyada bulgur görmenin tabiri ve anlamı
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel doğum tarihi
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisinin Servan'ı Serhat Midyat'ın hayat hikayesi!
2020 Yılbaşı kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların yeni yıl kredi kampanyaları
Zümrüdüanka dizisi kaç bölüm olacak? Dizi ne zaman final yapacak?
Ziraat Bankası'ndan 36 ay vade imkanı ile 0.49 faizle 6 ay geri ödemesiz acil 5 Bin TL kredi
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever doğum tarihi
Son Yaz dizisine katılan Alperen Duymaz kimdir? Akgün karakteri kimdir?
Vitaminlerin mucizesi! Vitamin eksikliği belirtilerini vücudumuzda nasıl anlarız?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir?
Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak karakterini Perihan Ünlücan canlandırıyor
Barbaros Barbaros kimdir? Gerçek adı ne? Ulaş Tuna Astepe oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.