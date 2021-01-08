İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Son Yaz dizisindeki Selim karakteri kimdir? Ali Atay nereli, yaşı kaç?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Son Yaz dizisindeki Selim karakteri kimdir? Ali Atay nereli, yaşı kaç? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 8 Ocak Cuma 19:39 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:39
Son Yaz dizisindeki Selim karakteri kimdir? Ali Atay nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizide dikkat çeken isimlerden biri de Selim karakteri oldu.

Son Yaz Selim karakteri

Savcı olan Selim’in hayatı Akgün ile kesişecek. Akgün’ün hayatını korumak adına çalışacak olan Selim, aynı zamanda eşi ile olan problemleriyle uğraşmak zorundadır. Dizide Selim karakterini sevilen oyuncu Ali Atay canlandıracak.

Ali Atay kimdir?

20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya gelen Ali Atay’ın tam adı Dursun Ali Atay’dır. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, 2000 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. Atay’ın yer aldığı diziler ise şu şekildedir;

Son Yaz

Mutlu Ol Yeter

Ben de Özledim

Leyla ile Mecnun

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Kılıç Günü

Eşref Saati

Cemile

Ceşm-i Bülbül

Aşkım Aşkım

İkinci Bahar



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FoxDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere "bakıcı" demesi tepkilere neden oldu!
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Terzi oynadığı diziler
Ramo dizisi Nadya karakteri kimdir? Gözde Kaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız hakkında bilgiler
Son Yaz dizisindeki Selim karakteri kimdir? Ali Atay nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu doğum tarihi
Ramo dizisi Afet karakteri kimdir? Efsane Odağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş nerelidir?
Son Yaz dizisi Metin karakterini kim canlandırıyor? Sinan Tuzcu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Marc Anthony Survivor ödül evi malikane sahibi kimdir?
Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi başvuru formu ve iletişim
Rüyada para bulmak ne demektir? Rüyada para bulmanın tabiri nedir?
4/D' li taşeron çalışanlarının maaşlarına yapılacak zamlar için görüşmeler başladı! Konuşulan zamlar mağduriyeti gidermeyecek gibi
2021 Mardin Fen Liseleri taban puanları
Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Son Yaz dizisindeki Akgün karakteri kimdir? Alperen Duymaz nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.