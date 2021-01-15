İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?

Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 15.01.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:38
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?
Takip Et:

 Yeni yılda Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Sinan TuzcuMetin Yaman” karakterine hayat verecek. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu Son Yaz dizisindeki Metin karakterini aslında tanıyorlar, fakat Sen Anlat Karadeniz adlı dizide sevilen karakter Mustafa Kaleli olduğunu kolay kolay anlayamayacaklar. Sen Anlat Karadeniz’de ki Mustafa Kaleli ile Son Yaz’da ki Metin Yaman arasında çok fark bulunuyor. Ayrıca yeni dizi Son Yaz’ın stil danışmanları da Sinan Tuzcu karakteri için oldukça farklı değişikliklere gitmişler.

Son Yaz dizisi Metin karakteri:

 Çok rahat olan ve hiçbir şeyi kafasına takmayan entelektüel ve sosyal bir insan olan Metin, Emel karakterinin kocasıdır. Metin; sohbet etmeyi çok seven, kibar, titiz ve aynı zamanda keyfine oldukça düşkündür. Metin ve Emel’in Naz isminde bir de kızları vardır. Metin, hem eşine hem de kızına karşı oldukça merhamet ve sevgi doludur. Çevresinde ki herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir adamdır. Metin’in ailesi Çeşme’nin sayılı zenginleri arasındadır. Geçmişte Metin ailesinden gelen bu zenginliği reddetmiş ve fakir olmasından dolayı ailesinin kabul etmediği Emel için bu zenginlikten vazgeçmiştir. Ailesi Metin’e ya bizi ya da Emel’i seçersin deyince, Metin Emel’i seçerek babasının kendisini mirasından men etmesine neden olmuştur. Rahat bir karaktere sahip olan Metin, bu durumu da kafasına takmamış ve Emelle birlikte mutlu bir yuva kurmuştur. Metin “Paçoz” ismini verdiği tekne ile hayatın tadını çıkartmaya devam ederken karısı Emel ise butik restoranında yemek yapmaktadır. Kızıyla arasındaki baba-kız ilişkisi de oldukça güzel olan Metin dalış yapmaya da meraklıdır ve Savcı rolündeki Ali Atay ile bacanaktır.

Sinan Tuzcu kimdir?

 10 Temmuz 1977 yılında Gaziantep’te doğmuş olan başarılı oyuncu Sinan Tuzcu şuanda 44 yaşının içinde. Sinan Tuzcu kendisi gibi oyuncu olan Dolunay Soysert ile 14 yıldır evlidir. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır. Ayrıca Sinan Tuzcu uzun seneler boyunca Duru Tiyatro’da sahne almıştır. Sinan Tuzcu, çekimleri Trabzon’da gerçekleşen “Sen Anlat Karadeniz” isimli dizide hayat verdiği Mustafa Kaleli karakteri ile ünlü olmuştur. Sinan Tuzcu aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam ediyor ve devamlı olarak Duru Tiyatro’da kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile birlikte sahne alıyor.

Sinan Tuzcu’nun oynadığı diziler:

  • Sen Anlat Karadeniz
  • 7 Yüz
  • Babam ve Ailesi
  • Kehribar
  • Arka Sokaklar
  • Urfalıyam Ezelden
  • Babalar ve Evlatlar
  • Elveda Rumeli


Son Güncelleme: 15.01.2021 19:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sinan TuzcuMetinSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Ramo dizisinin Afet'i Efsane Odağ'ın hayat hikayesi!
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sifu Salman Ataş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Akıncı dizisi Beste kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Müge Boz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Gerçek adı ne? Rabia Kaya oynadığı diziler
Ramo dizisindeki Taner karakteri kimdir?
Sağlık Bakanı Koca 15 Ocak 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 15 Ocak 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Esra Erol yayından kaldırıldı mı? 14 Ocak 2021 Perşembe Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?
Instagram mavi tık, onaylı hesap nasıl alınır, şartları nelerdir? Onaylı hesabı kimler kullanabilir?
Breaking Bad filmi ne zaman yayınlanacak? El Camino: A Breaking Bad film fragmanı yayınlandı!
Atiye dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!
Aşk Ağlatır Ada kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisinde Arda karakterini Sarp İkiler canlandırıyor
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ne? Devrim Özkan oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel doğum tarihi
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.