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Son Yaz dizisinde Selim karakterine Ali Atay hayat veriyor

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Son Yaz dizisinde Selim karakterine Ali Atay hayat veriyor haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 28.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:39
Son Yaz dizisinde Selim karakterine Ali Atay hayat veriyor
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Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizide dikkat çeken isimlerden biri de Selim karakteri oldu.

Son Yaz Selim karakteri

Savcı olan Selim’in hayatı Akgün ile kesişecek. Akgün’ün hayatını korumak adına çalışacak olan Selim, aynı zamanda eşi ile olan problemleriyle uğraşmak zorundadır. Dizide Selim karakterini sevilen oyuncu Ali Atay canlandıracak.

Ali Atay kimdir?

20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya gelen Ali Atay’ın tam adı Dursun Ali Atay’dır. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, 2000 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. Atay’ın yer aldığı diziler ise şu şekildedir;

Son Yaz

Mutlu Ol Yeter

Ben de Özledim

Leyla ile Mecnun

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Kılıç Günü

Eşref Saati

Cemile

Ceşm-i Bülbül

Aşkım Aşkım

İkinci Bahar


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:39
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FoxDizi
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