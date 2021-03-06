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Son Yaz dizisinde Eray karakterine Yunus Narin hayat veriyor

Gündemde büyük yankı uyandıran Son Yaz dizisinde Eray karakterine Yunus Narin hayat veriyor ile ilgili olarak merak edilen 5 Mart 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Son Yaz dizisinde Eray karakterine Yunus Narin hayat veriyor ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:58
Son Yaz dizisinde Eray karakterine Yunus Narin hayat veriyor
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Fox Tv ekranlarında cuma akşamları yayınlanacak olan Son Yaz dizisi güçlü kadrosuyla göz doldurmaktadır. Yönetmenliğini Burak Arlıer’in yaptığı dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayına girecek. Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın da yer aldığı dizide Eray karakterini Yunus Narin oynayacak. Dizinin çekimleri İzmir’in Urla ilçesinde yapılmaktadır. 

 

Eray karakteri kimdir?

Yunus Narin tarafıdan hayat bulan Eray Duraner bir eğlence mekanı işletir. Zengin bir ailenin çocuğu olan Eray sosyal çevresi geniş ve mafyalarla bağlantısı olan bir karakterdir. İzmir’de bir eğlence mekanı işletirken daha önce İstanbul’da tanıştığı Akgün ile yeniden karşılacak ve hikaye başlayacaktır. 

Yunus Narin kimdir?

İzmir’de doğan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nü tamamlayan oyuncu 1989 doğumludur. İlk kez İstanbullu Gelin dizisiyle ekranlara çıkmıştır. Yeteneği ve yakışıklılığıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Narin, üniversite yıllarında amatör olarak şarkı söylemiştir. 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizinde Aras karakterine hayat vermiştir. Rezzan Çankır Ajansı’na bağlı olarak çalışmaktadır. 

 

Yunus Narin’in Dizileri

İstanbullu Gelin (2017-2018)

Sevgili Geçmiş (2019)

Son Yaz (2021)

 

Yunus Narin’in İnstagram Hesabı

Canlandırdığı Aras karakteriyle dikkatlari üzerine çeken Narin, instagram uygulamasını aktif olarak kullanmaktadır. İnstagram’da 11 bin takipçisi bulunan Yunus Narin’in 123 gönderisi vardır. Yakışıklı oyuncunun instagram hesabı: @yunusnarin

 

Yunus Narin’in Özel Hayatı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten hoşlanmayan yakışıklı oyuncunun sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. 

 

Yunus Narin’in Tarzı

1.74 boyunda ve 71 kilo ağırlığında olan oyuncunun giyim tarzı da en az kendisi kadar dikkat çekmektedir. Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncumuz yeteneği ve yakışıklılığıyla göz doldururken aynı zamanda tarzıyla da gündeme gelmektedir.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:58
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Anahtar Kelimeler:
DiziSevgiliSon YazYunus Narin
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