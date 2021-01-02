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Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler

Fox TV’in merakla beklenen dizisinde Yağmur karakteri dikkat çekti. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler Son Yaz dizisi Yağmur kimdir sorusunu araştırmaya başladı. Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini Hafsanur Sancaktutan canlandıracak.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:08
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizide en dikkat çeken karakterlerden biri Yağmur karakteri oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Yağmur karakteri güzelliğiyle dikkatleri çekti.

Son Yaz dizisi Yağmur

Yağmur karakteri dizinin ana karakterlerinden biri olmasına karşın karakterin özellikleri henüz bilinmiyor. Dizide Yağmur karakterini güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor.

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

20 Mart 2000 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu 164 cm boyunda ve 54 kilodur. Henüz 20 yaşında olan oyuncu genç yaşında rağmen dizide ana karakterlerden biri oldu. Genç oyuncu 2018 yılında Gülperi adlı dizide yer almış ve ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Güzel oyuncunun performansıyla beğenileri kazanmış ve daha sonra Aşk Ağlatır adlı dizide yer almıştır.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:08
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