İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 23.04.2021 tarihli haberimizde.

23 Nisan 2021 Cuma 19:51
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizide en dikkat çeken karakterlerden biri Yağmur karakteri oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Yağmur karakteri güzelliğiyle dikkatleri çekti.

Son Yaz dizisi Yağmur

Yağmur karakteri dizinin ana karakterlerinden biri olmasına karşın karakterin özellikleri henüz bilinmiyor. Dizide Yağmur karakterini güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor.

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

20 Mart 2000 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu 164 cm boyunda ve 54 kilodur. Henüz 20 yaşında olan oyuncu genç yaşında rağmen dizide ana karakterlerden biri oldu. Genç oyuncu 2018 yılında Gülperi adlı dizide yer almış ve ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Güzel oyuncunun performansıyla beğenileri kazanmış ve daha sonra Aşk Ağlatır adlı dizide yer almıştır.




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FoxDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Popüler Haberler

Akrep Şahin karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir?
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı!
Akrep dizisi Duru karakteri kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine Baran Can Eraslan hayat veriyor
Akıncı dizisi Aylin karakteri kimdir? Didem İnselel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi'nin hayatı!
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak oynadığı diziler
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim'in hayatı!
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, Furkan Dede kovuldu mu?
Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız doğum tarihi
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut'un hayatı!
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisine katılan Rabia Kaya kimdir? Nuray Yıldız karakteri kimdir?
Son Yaz dizisine katılan Sinan Tuzcu kimdir? Metin karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.