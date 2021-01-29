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Son Yaz dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Ocak 29 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Son Yaz dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Son Yaz dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:51
Son Yaz dizisi Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir?
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Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizide en dikkat çeken karakterlerden biri Yağmur karakteri oldu. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Yağmur karakteri güzelliğiyle dikkatleri çekti.

Son Yaz dizisi Yağmur

Yağmur karakteri dizinin ana karakterlerinden biri olmasına karşın karakterin özellikleri henüz bilinmiyor. Dizide Yağmur karakterini güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor.

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

20 Mart 2000 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu 164 cm boyunda ve 54 kilodur. Henüz 20 yaşında olan oyuncu genç yaşında rağmen dizide ana karakterlerden biri oldu. Genç oyuncu 2018 yılında Gülperi adlı dizide yer almış ve ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Güzel oyuncunun performansıyla beğenileri kazanmış ve daha sonra Aşk Ağlatır adlı dizide yer almıştır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:51
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FoxDizi
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