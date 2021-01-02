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Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür nerelidir?

İlk bölümü yayınlanan ve izleyici tarafından beğenilen Son Yaz dizisinin oyuncuları da gündemde yerlerini aldılar. Dizi karakterlerinden en çok merak edilen isimlerden biri de Soner oldu. Soner karakteri ve bu karakteri canlandıran Halil Babür hakkında ki her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:25
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür nerelidir?
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Son Yaz dizisi Soner

 Agresif bir yapıya sahip olan Soner, Halil Sadi’nin metresinden olan en küçük çocuğudur. Soner 10 yaşına gelene kadar Halil Sadi onu kabul etmemiş, ancak Soner’in annesi vefat edince Soner’i mecburen yanına almıştır. Babası ile yaşamaya başlayan Soner’i, Halil Sadi kötü işler için kullanmıştır. Bu yüzden de Soner’de bir travma başlamıştır. Akgün karakteri eskiden Soner’i çok dışladığı için babası Halil Sadi işlerin başına geçtiğinde Soner,  Akgün’den bütün hırsını çıkarmaya başlamıştır.

Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kim?

  Soner karakterini oynayacak oyuncu Halil Babür’dür.

Halil Babür kim ?

 Halil Babür’ün tam ismi Halil İbrahim Babür. Oyuncu, 26.06.1987 Bitlis doğumludur. Oyunculuk dışında oyun yazarlığı da yapıyor. Oyunculuğu 2007 yılından itibaren aktif bir şekilde yapmaktadır. Halil Babül’ün yükselişi ise Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Trafo karakteri ile olmuştur. 2017’de rol aldığı Kar isimli film ile Altın Koza Umut Vaat Eden Oyuncu ödülünü almıştır.

Halil Babür oynadığı diziler

 2007 – Tek Türkiye (Ferhat)

2008 – Melekler Korusun (Hakan)

2009 – Ömre Bedel (Yaşar)

2011 – Pis Yedili (Trafo)

2017 – Çukur (Çiyan)

2020 – Son Yaz (Soner)

Halil Babür resmi Instagram hesabı

İnstagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncunun hesabında, 283 gönderi bulunuyor. Ayrıca, 30,9 binden fazla da takipçisi var. Babür’e ait resmi instagram hesabının kullanıcı adı: @halilbabur’dur.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
Son YazSonerHalil Babür
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