Son Yaz dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali Atay kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizide dikkat çeken isimlerden biri de Selim karakteri oldu.
Son Yaz Selim karakteri
Savcı olan Selim’in hayatı Akgün ile kesişecek. Akgün’ün hayatını korumak adına çalışacak olan Selim, aynı zamanda eşi ile olan problemleriyle uğraşmak zorundadır. Dizide Selim karakterini sevilen oyuncu Ali Atay canlandıracak.
Ali Atay kimdir?
20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya gelen Ali Atay’ın tam adı Dursun Ali Atay’dır. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, 2000 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. Atay’ın yer aldığı diziler ise şu şekildedir;
Son Yaz
Mutlu Ol Yeter
Ben de Özledim
Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
Kılıç Günü
Eşref Saati
Cemile
Ceşm-i Bülbül
Aşkım Aşkım
İkinci Bahar