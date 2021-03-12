İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 12.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:39
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizide dikkat çeken isimlerden biri de Selim karakteri oldu.

Son Yaz Selim karakteri

Savcı olan Selim’in hayatı Akgün ile kesişecek. Akgün’ün hayatını korumak adına çalışacak olan Selim, aynı zamanda eşi ile olan problemleriyle uğraşmak zorundadır. Dizide Selim karakterini sevilen oyuncu Ali Atay canlandıracak.

Ali Atay kimdir?

20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya gelen Ali Atay’ın tam adı Dursun Ali Atay’dır. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, 2000 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. Atay’ın yer aldığı diziler ise şu şekildedir;

Son Yaz

Mutlu Ol Yeter

Ben de Özledim

Leyla ile Mecnun

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Kılıç Günü

Eşref Saati

Cemile

Ceşm-i Bülbül

Aşkım Aşkım

İkinci Bahar



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FoxDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor? Show TV Ramo 36. yeni bölüm ne zaman?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
Doya Doya Moda Birben sevgilisi Ciciko kim, gerçek adı ne?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma

Popüler Haberler

Akıncı dizisinde Fatih karakterine Şükrü Özyıldız hayat veriyor
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Emre Törün kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu nerelidir?
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ nerelidir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Metin kimdir? Sinan Tuzcu'nun hayatı!
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
Akıncı dizisi Beste karakterini kim canlandırıyor? Müge Boz kimdir?
Survivor Barış Özbek neden diskalifiye oldu, rahatsızlığı nedir?
Rüyada babasının öldüğünü görmek neye işaret eder?
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
Rüyada ikiz bebek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ikiz bebek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Ramo dizisi Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir?
ATV yeni dizisi Akıncı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Zaza kimdir? Hakan Ummak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Nuray Yıldız karakterini kim canlandırıyor? Rabia Kaya kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.