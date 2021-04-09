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Son Yaz dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Atay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Son Yaz dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Atay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde Son Yaz dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Atay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

09 Nisan 2021 Cuma 19:39
Son Yaz dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Atay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizide dikkat çeken isimlerden biri de Selim karakteri oldu.

Son Yaz Selim karakteri

Savcı olan Selim’in hayatı Akgün ile kesişecek. Akgün’ün hayatını korumak adına çalışacak olan Selim, aynı zamanda eşi ile olan problemleriyle uğraşmak zorundadır. Dizide Selim karakterini sevilen oyuncu Ali Atay canlandıracak.

Ali Atay kimdir?

20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya gelen Ali Atay’ın tam adı Dursun Ali Atay’dır. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, 2000 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. Atay’ın yer aldığı diziler ise şu şekildedir;

Son Yaz

Mutlu Ol Yeter

Ben de Özledim

Leyla ile Mecnun

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Kılıç Günü

Eşref Saati

Cemile

Ceşm-i Bülbül

Aşkım Aşkım

İkinci Bahar




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:39
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FoxDizi
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