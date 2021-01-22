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Son Yaz dizisi Selim karakteri kimdir? Ali Atay'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Son Yaz dizisi Selim karakteri kimdir? Ali Atay'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 22.01.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

22 Ocak 2021 Cuma 19:39
Son Yaz dizisi Selim karakteri kimdir? Ali Atay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Fox TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Son Yaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizide dikkat çeken isimlerden biri de Selim karakteri oldu.

Son Yaz Selim karakteri

Savcı olan Selim’in hayatı Akgün ile kesişecek. Akgün’ün hayatını korumak adına çalışacak olan Selim, aynı zamanda eşi ile olan problemleriyle uğraşmak zorundadır. Dizide Selim karakterini sevilen oyuncu Ali Atay canlandıracak.

Ali Atay kimdir?

20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya gelen Ali Atay’ın tam adı Dursun Ali Atay’dır. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Atay, 2000 yılından itibaren ekranlarda yer almaya başlamıştır. Atay’ın yer aldığı diziler ise şu şekildedir;

Son Yaz

Mutlu Ol Yeter

Ben de Özledim

Leyla ile Mecnun

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Kılıç Günü

Eşref Saati

Cemile

Ceşm-i Bülbül

Aşkım Aşkım

İkinci Bahar



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:39
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FoxDizi
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