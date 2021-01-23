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Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Son Yaz ilk bölümü sonrasında araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi, Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir? sorularını araştırıyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 01:53
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
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FOX TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden ve ilk bölümü ile bugün ekranlara gelen Son Yaz dizisi pek çok kişi tarafından en merak edilen dizi oldu. Araştırmalar hızlanırken dizinin nerede çekildiği ve oyuncuları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor.

03 Medya’nın yapımcılığını yaptığı Son Yaz dizisinin yönetmeni Burak Arlıel’dir. Senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgüç ve Cenk Boğatur tarafından yapılan dizinin oyuncuları arasında pek çok ünlü isim bulunmaktadır.

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?

Son Yaz dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekilirken en merak edilenler dizinin nerede çekildiği oldu. Son Yaz, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekilmektedir. İlk bölümlerde İstanbul’da çekilecek dizi daha sonrasında İzmir’e taşınacaktır. Çekimler İzmir’in Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçelerinde devam edecektir.

Son Yaz konusu nedir?

İşinde başarılı bir Cumhuriyet Savcısı olan Selim Kara’ya 8 yıl önce adalet önünde cezasını alan suç örgütü lideri Selçuk Taşkın bir teklifte bulunur. Selçuk Taşkın tüm suç örgütü üyelerinin isimleri ve tüm işleri Savcıya anlatma karşılığında oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ın bizzat Selim Kara tarafından korunmasıdır.

Babası suç örgütü lideri olan ve bu şekilde büyüyen Akgün ise bunu kabul etmeyecektir. Selim bir yandan eşi Canan’ın boşanma isteği diğer yandan suç liderinin oğlu Akgün ile sınanacaktır. Akgün’ü ailesinin yanına İzmir’e götüren Savcı Selim önünü alamayacağı olaylara girmek zorunda kalır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 01:53
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Fox TvSon YazKonusuNerede çekiliyor
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