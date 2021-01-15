İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?

Birçok kişinin merak ettiği Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:57
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?
Takip Et:

Yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan Son Yaz dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan yer alacak. Çekimlerine ağustos ayında başlanan dizide yer alan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dizinin çekildiği yer merak edildi.

Son Yaz nerede çekiliyor?

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer alacağı Son Yaz dizisi İzmir’de çekiliyor. İzmir’in Urla, Alaçatı, Seferihisar ve Konak bölgelerinde çekilmeye başlandı. Bir yaz dizisi havasında olacak olan dizinin çekimleri İzmir’in güzelliklerini de gözler önüne serecek.

Pandemi süreci ile birlikte eylül ayında çekimlerine tekrar başlanan dizinin çekimleri zorunlu koşullar nedeniyle İzmir’de çekiliyor. Dizinin yönetmeni Burak Arlıer, korona virüs nedeniyle tüm set işçilerinin evinden uzakta kalarak dizinin çekimlerini yaptığını belirtti. Set ekibinin dışardan tamamen bağlantısını keserek izole bir şekilde diziyi çekmeye başladığını bildiren Arlıer, bu sayede salgının yayılmasını en aza indirdiklerini aktardı.

Son Yaz dizisinde set önce Urla’ya kurulacak

Son Yaz dizisinin yayınlanacağı kanal henüz netleşmemiş olmasına rağmen dizinin çekimleri için Urla’ya set ekibi gitti. Dizide Alperen Duymaz, Ali Atay ve Emre Karayel gibi ünlü isimler bulunuyor. Birçok sahnesinin Urla’da çekilmesi beklenen dizinin ilk çekimleri de Urla’da olacak.

Dizide yer alan Hafsanur Sancaktutan da Urla’ya gitti. Bölgeden ilk fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, dizi çekimlerinin başladığını göstermiş oldu.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri
Son Yaz dizisi Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek hakkında bilgiler
Son Yaz dizisine katılan Hafsanur Sancaktutan kimdir? Yağmur karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gerçek adı ne? Gülçin Kültür Şahin oynadığı diziler
Akrep Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akıncı dizisindeki Komiser Cüneyt karakteri kimdir? Yılmaz Bayraktar nereli, yaşı kaç?
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın yer aldığı diziler
Survivor 2021 ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Afili Aşk ne zaman bitecek? Afili Aşk'ın final tarihi
KOSGEB 2020 işyeri büyütme kredisi şartları ve miktarı
Emekli için en iyi promosyon ve ayrıcalık sunan banka hangisi?
Yeni partiyi ne zaman kurulacak? Ali Babacan yeni partisi ne zaman açılacak?
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Son Yaz dizisindeki Selim karakteri Kimdir? Ali Atay dizideki rolü ve hayatı
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler
Akıncı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.