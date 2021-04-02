İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Fox Tv Son Yaz dizisi konusu ve çekim yeri

Sıcak haber olarak gündeme gelen Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Fox Tv Son Yaz dizisi konusu ve çekim yeri haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 2 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:55
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Fox Tv Son Yaz dizisi konusu ve çekim yeri
Takip Et:

Yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan Son Yaz dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan yer alacak. Çekimlerine ağustos ayında başlanan dizide yer alan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dizinin çekildiği yer merak edildi.

Son Yaz nerede çekiliyor?

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer alacağı Son Yaz dizisi İzmir’de çekiliyor. İzmir’in Urla, Alaçatı, Seferihisar ve Konak bölgelerinde çekilmeye başlandı. Bir yaz dizisi havasında olacak olan dizinin çekimleri İzmir’in güzelliklerini de gözler önüne serecek.

Pandemi süreci ile birlikte eylül ayında çekimlerine tekrar başlanan dizinin çekimleri zorunlu koşullar nedeniyle İzmir’de çekiliyor. Dizinin yönetmeni Burak Arlıer, korona virüs nedeniyle tüm set işçilerinin evinden uzakta kalarak dizinin çekimlerini yaptığını belirtti. Set ekibinin dışardan tamamen bağlantısını keserek izole bir şekilde diziyi çekmeye başladığını bildiren Arlıer, bu sayede salgının yayılmasını en aza indirdiklerini aktardı.

Son Yaz dizisinde set önce Urla’ya kurulacak

Son Yaz dizisinin yayınlanacağı kanal henüz netleşmemiş olmasına rağmen dizinin çekimleri için Urla’ya set ekibi gitti. Dizide Alperen Duymaz, Ali Atay ve Emre Karayel gibi ünlü isimler bulunuyor. Birçok sahnesinin Urla’da çekilmesi beklenen dizinin ilk çekimleri de Urla’da olacak.

Dizide yer alan Hafsanur Sancaktutan da Urla’ya gitti. Bölgeden ilk fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, dizi çekimlerinin başladığını göstermiş oldu.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Fox Tv Son Yaz dizisi konusu ve çekim yeri
Akrep dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Son Yaz dizisinde Canan karakterini Funda Eryiğit canlandırıyor
Seni Çok Bekledim dizisindeki Ayliz karakteri Kimdir? İrem Helvacıoğlu dizideki rolü ve hayatı
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz'un yer aldığı diziler
Akıncı dizisindeki Güneş karakteri Kimdir? Hira Koyuncuoğlu dizideki rolü ve hayatı
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin hakkında bilgiler
Akrep dizisine katılan Aslı Melisa Uzun kimdir? Duru karakteri kimdir?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2021 Erken emeklilik için ipuçları
Yaralı Kalbim 42. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Gerçek adı ne? Didem İnselel oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisindeki Civan Güngör karakteri Kimdir? Emre Törün dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizisine katılan Bora Cengiz kimdir? Taner karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisindeki Hüseyin karakteri kimdir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.