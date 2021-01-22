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Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 22 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:55
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
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Yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan Son Yaz dizisinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan yer alacak. Çekimlerine ağustos ayında başlanan dizide yer alan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dizinin çekildiği yer merak edildi.

Son Yaz nerede çekiliyor?

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer alacağı Son Yaz dizisi İzmir’de çekiliyor. İzmir’in Urla, Alaçatı, Seferihisar ve Konak bölgelerinde çekilmeye başlandı. Bir yaz dizisi havasında olacak olan dizinin çekimleri İzmir’in güzelliklerini de gözler önüne serecek.

Pandemi süreci ile birlikte eylül ayında çekimlerine tekrar başlanan dizinin çekimleri zorunlu koşullar nedeniyle İzmir’de çekiliyor. Dizinin yönetmeni Burak Arlıer, korona virüs nedeniyle tüm set işçilerinin evinden uzakta kalarak dizinin çekimlerini yaptığını belirtti. Set ekibinin dışardan tamamen bağlantısını keserek izole bir şekilde diziyi çekmeye başladığını bildiren Arlıer, bu sayede salgının yayılmasını en aza indirdiklerini aktardı.

Son Yaz dizisinde set önce Urla’ya kurulacak

Son Yaz dizisinin yayınlanacağı kanal henüz netleşmemiş olmasına rağmen dizinin çekimleri için Urla’ya set ekibi gitti. Dizide Alperen Duymaz, Ali Atay ve Emre Karayel gibi ünlü isimler bulunuyor. Birçok sahnesinin Urla’da çekilmesi beklenen dizinin ilk çekimleri de Urla’da olacak.

Dizide yer alan Hafsanur Sancaktutan da Urla’ya gitti. Bölgeden ilk fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, dizi çekimlerinin başladığını göstermiş oldu.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:55
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DiziSon Yaz
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